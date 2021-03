F1 | Max Verstappen | “Ho preferito non andare alle feste | sono sempre stato con le stesse persone”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Max Vestappen si prepara alla stagione 2021 del Mondiale di F1, attento ai rischi legati al Coronavirus. L’olandese di casa Red Bull ha rivelato il suo comportamento durante la pausa invernale, periodo in cui alcuni colleghistati limitati dopo aver contratto il virus. Il compagno di box del messicano Sergio Perez ha dichiarato in merito al sito olandese Formule1.nl: “Puoi cercare di tenere tutto sotto controllo, ma basta solo che tocchi qualcosa di sbagliato e lo prendi. Puòsuccedere. Anche lepiù attentestate infettate. In ogni caso io nona Dubai. Hononcon le ...