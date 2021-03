Ex presidente Sarkozy dichiarato colpevole di corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere, due dei quali con condizionale, dal Tribunale correzionale di Parigi, che lo ha dichiarato colpevole nel cosiddetto caso intercettazioni, che lo vede imputato per corruzione e traffico di influenza. Anche il suo avvocato Thierry Herzog è stato condannato a tre anni di carcere, di cui uno sospeso, e gli è stato vietato di esercitare la professione per cinque anni. La stessa pena è stata comminata anche all'ex magistrato Gilbert Azibert. "Erano perfettamente consapevoli della natura fraudolenta delle loro azioni", ha detto il presidente della 32a Camera, Christine Mée, che ha annunciato il verdetto. L'8 dicembre, la pubblica accusa aveva chiesto quattro anni di reclusione per l'ex ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 marzo 2021) L'exfrancese Nicolasè stato condannato a tre anni di carcere, due dei quali con condizionale, dal Tribunale correzionale di Parigi, che lo hanel cosiddetto caso intercettazioni, che lo vede imputato pere traffico di influenza. Anche il suo avvocato Thierry Herzog è stato condannato a tre anni di carcere, di cui uno sospeso, e gli è stato vietato di esercitare la professione per cinque anni. La stessa pena è stata comminata anche all'ex magistrato Gilbert Azibert. "Erano perfettamente consapevoli della natura fraudolenta delle loro azioni", ha detto ildella 32a Camera, Christine Mée, che ha annunciato il verdetto. L'8 dicembre, la pubblica accusa aveva chiesto quattro anni di reclusione per l'ex ...

