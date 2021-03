Draghi caccia Arcuri: il Generale Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) Cambio di passo del premier Mario Draghi. Il Presidente del Consiglio ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. Lo si legge in una nota di palazzo Chigi. Esulta Matteo Salvini. “Rimosso il Commissario ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) Cambio di passo del premier Mario. Il Presidente del Consiglio ha nominato ildi Corpo d’Armatastraordinario per l’emergenza. A Domenicoi ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. “A Domenicoi ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. Lo si legge in una nota di palazzo Chigi. Esulta Matteo Salvini. “Rimosso il...

