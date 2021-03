Dopo l’addio a Montalbano Luca Zingaretti ne Il Re è un direttore di carcere nel prison drama Sky (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre si avvicina la messa in onda dell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano su Rai1, inizia l’avventura di Luca Zingaretti ne Il Re, il nuovo dramma carcerario di Sky le cui riprese sono appena partite a Roma: la nuova serie Sky Original, annunciata come il primo prison drama italiano, è appena entrata in produzione e si girerà per diverse settimane fra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste. Luca Zingaretti ne Il Re interpreta Bruno Testori, un direttore di un carcere, il San Michele, alle prese con un microcosmo in cui esercita il suo potere e il suo discutibile senso di giustizia in modo spietato, travalicando il concetto di legalità e il rispetto stesso delle leggi. Ecco la sinossi della serie diffusa da Sky in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre si avvicina la messa in onda dell’ultimo episodio de Il Commissariosu Rai1, inizia l’avventura dine Il Re, il nuovo dramma carcerario di Sky le cui riprese sono appena partite a Roma: la nuova serie Sky Original, annunciata come il primoitaliano, è appena entrata in produzione e si girerà per diverse settimane fra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste.ne Il Re interpreta Bruno Testori, undi un, il San Michele, alle prese con un microcosmo in cui esercita il suo potere e il suo discutibile senso di giustizia in modo spietato, travalicando il concetto di legalità e il rispetto stesso delle leggi. Ecco la sinossi della serie diffusa da Sky in ...

