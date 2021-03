sportface2016 : #Croazia, morto l'ex giocatore e ct Zlatko #Kranjcar: aveva 64 anni - MarinaGandi : RT @EaSTJournal: CROAZIA: Morto Milan Bandic, il sindaco-padrone di Zagabria | di Marco Siragusa - EaSTJournal : CROAZIA: Morto Milan Bandic, il sindaco-padrone di Zagabria | di Marco Siragusa - votofinish : È morto ieri per un infarto il sindaco di #Zagabria, Milan Bandic. Aveva 66 anni ed era alla guida della capitale d… - transnazionale : Croazia: morto per infarto sindaco di Zagabria Milan Bandic #spaziotransnazionale informa -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia morto

...numerosi progetti che hanno contribuito allo sviluppo della capitale della. Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic, nel suo messaggio di condoglianze ai familiari del sindaco...... èstanotte per un infarto all'età di 66 anni. Bandic, eletto sindaco di Zagabria per sei volte consecutive dal 2000, era uno dei più potenti politici della. Per metà dei quasi ventuno ...Lutto nel mondo del calcio, è morto Zlatko Kranjcar, primo capitano della Croazia dopo la guerra civile: chi era.Zagabria, 26 feb 16:32 - (Agenzia Nova) - La morte di un'anziana di 88 anni in Croazia non sarebbe legata alla somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca. Secondo la stampa locale, ad ...