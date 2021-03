Covid, la pandemia è in mezzo a noi da un anno. Ma ci aspettano settimane difficili (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal ministro della Salute, Roberto Speranza, arriva un appello a cittadini nei giorni in cui, con l’inizio di marzo, si compie un anno da quando l’Italia si ritrovò in zona rossa e cominciò il lockdown. “La curva del contagio sta risalendo in maniera significativa e dobbiamo ancora batterci – dice il ministro della Salute -. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal ministro della Salute, Roberto Speranza, arriva un appello a cittadini nei giorni in cui, con l’inizio di marzo, si compie unda quando l’Italia si ritrovò in zona rossa e cominciò il lockdown. “La curva del contagio sta risalendo in maniera significativa e dobbiamo ancora batterci – dice il ministro della Salute -. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

