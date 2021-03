Covid, i nuovi positivi sono 2.135 in Lombardia: a Bergamo 275 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Ministero della Salute rende noto, nel quotidiano bollettino che sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. I deceduti sono invece 246, in aumento rispetto ai 192 di domenica 28 febbraio. In totale le vittime in Italia dall’inizio della pandemia sono a 97.945. sono 170.633 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 257.024 di domenica 28 febbraio. Il tasso di positività è al 7,6%, in aumento rispetto al 6,8% del giorno precedente. . sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 171 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Ministero della Salute rende noto, nel quotidiano bollettino che13.114 icasi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. I decedutiinvece 246, in aumento rispetto ai 192 di domenica 28 febbraio. In totale le vittime in Italia dall’inizio della pandemiaa 97.945.170.633 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 257.024 di domenica 28 febbraio. Il tasso dità è al 7,6%, in aumento rispetto al 6,8% del giorno precedente. .2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri171 ...

