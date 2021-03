Covid-19, ministro Speranza: “Curva dei contagi sta risalendo, ci attendono settimane difficili” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione del Programma nazionale esiti (PNE) Edizione 2020, realizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). “Da tutte le regioni – ha aggiunto – arrivano segnalazioni di una Curva che risale. Basta vedere i numeri dei contagi dell’ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti“. “Sarebbe bello dire – prosegue Speranza – che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, ma la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladeistain modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia“. Lo ha detto ildella Salute Roberto, intervenuto alla presentazione del Programma nazionale esiti (PNE) Edizione 2020, realizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). “Da tutte le regioni – ha aggiunto – arrivano segnalazioni di unache risale. Basta vedere i numeri deidell’ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alleprecedenti“. “Sarebbe bello dire – prosegue– che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, ma la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come ...

