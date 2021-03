Corbo: la vittoria col Benevento spegne il telefonino di De Laurentiis (Di lunedì 1 marzo 2021) La vittoria di ieri contro il Benevento può rappresentare la fine di un incubo e l’inizio della risalita per il Napoli e per il suo allenatore, scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Gattuso non cambia il suo approccio e resta imbronciato, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri sono terminate le consultazioni È la vittoria che spegne il telefonino di Aurelio De Laurentiis. Qualcosa di nuovo si è visto, un gioco ordinato che seguiva il modulo messo in campo da Gattuso, ma una vittoria non basta e Mertens e compagni sono pregati di ripetersi mercoledì contro il Sassuolo L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladi ieri contro ilpuò rappresentare la fine di un incubo e l’inizio della risalita per il Napoli e per il suo allenatore, scrive Antoniosu Repubblica Napoli. Gattuso non cambia il suo approccio e resta imbronciato, ma è chiaro che dopo ladi ieri sono terminate le consultazioni È lacheildi Aurelio De. Qualcosa di nuovo si è visto, un gioco ordinato che seguiva il modulo messo in campo da Gattuso, ma unanon basta e Mertens e compagni sono pregati di ripetersi mercoledì contro il Sassuolo L'articolo ilNapolista.

