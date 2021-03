Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Pronostici sul possibile vincitore (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo, stasera è il giorno della finale, tutti si chiedono una sola cosa: chi vincerà il Grande Fratello Vip 2021? L’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5 sta volgendo alla conclusione. Finalmente, ci verrebbe da aggiungere, ma più di un indizio ci lascia pensare che subito dopo spenti i riflettori ci mancherà tantissimo. Superlativi a parte, rientra nella normalità delle cose pensare al nome del vincitore. In gara sono rimasti Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli (che sono anche i primi tre finalisti), Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò (le due concorrenti al televoto), Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. Riporteremo gli ultimi Pronostici e alcune considerazioni sul percorso di ciascuno dei concorrenti ancora in gioco. I ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo, stasera è il giorno della finale, tutti si chiedono una sola cosa: chiil2021? L’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5 sta volgendo alla conclusione. Finalmente, ci verrebbe da aggiungere, ma più di un indizio ci lascia pensare che subito dopo spenti i riflettori ci mancherà tantissimo. Superlativi a parte, rientra nella normalità delle cose pensare al nome del. In gara sono rimasti Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli (che sono anche i primi tre finalisti), Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò (le due concorrenti al televoto), Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. Riporteremo gli ultimie alcune considerazioni sul percorso di ciascuno dei concorrenti ancora in gioco. I ...

MasterChef_it : Antonio, Aquila, Irene e Monir: sono loro i fantastici quattro finalisti della decima edizione di #MasterChefIt ?? C… - RaiUno : Tutto pronto per il gran finale!?? Chi vincerà #IlCantanteMascherato 2021? Vi aspettiamo STASERA #26febbraio alle… - tuttopuntotv : Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Pronostici sul possibile vincitore #gfvip - Raffael07103530 : RT @Raffael07103530: In molti mi hanno chiesto chi vincerà stasera la finale del @GrandeFratello e ho detto lui??? #GFvip #GFVIP https://t.c… - Raffael07103530 : In molti mi hanno chiesto chi vincerà stasera la finale del @GrandeFratello e ho detto lui??? #GFvip #GFVIP -