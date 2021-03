Calcio | Pirlo | ‘su Morata decido domani | Chiesa no da seconda punta’

(Di lunedì 1 marzo 2021) Torino, 1 mar. – (Adnkronos) – “non è ipotizzabile dapunta anche perché di esterni non ne abbiamo.oggi si è allenato un po’ con noi. Vediamomattina come starà e decideremo”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spezia. “Fagioli oggi ha avuto un problema intestinale, vediamo come sta-prosegue il tecnico bresciano-. McKennie ogni volta ha un riacutizzarsi del problema ma deve stringere i denti perché siamo contati. Novità su Arthur? No, sta continuando il suo periodo di riabilitazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nella conferenza stampa della vigilia,ha presentato così la sfida contro i liguri, reduci dal 2 - 2 contro il Parma in rimonta: " Lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A, ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraUna per non perdere il contatto con la capolista, l'altra per continuare a stupire nel suo primo anno in Serie A. Juventus e Spezia, domani sera allo Stadium nell'anticipo della giornata numero 25 di ...Il tecnico non è in discussione: i dirigenti restano convinti del progetto giovani, la squadra lo segue. Ora però serve uno scatto d’orgoglio ...