Altri casi di positività alla Cavese: adesso sono 25. Il comunicato del club (Di lunedì 1 marzo 2021) Non accenna a diminuire il numero di positivi in casa Cavese. Dopo l'annuncio arrivato in mattinata del rinvio della partita contro la Ternana, il club campano pochi minuti fa ha diramato la seguente nota ufficiale comunicando la presenza di ulteriori casi di positività: "La Cavese 1919 comunica che, dagli accertamenti sanitari effettuati oggi e previsti dal Protocollo FIGC, sono emerse altre due positività al Covid-19 tra i calciatori facenti parte della prima squadra. I due tesserati, già in isolamento fiduciario, sono seguiti dallo staff sanitario". Foto: sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

