A Hong Kong 47 attivisti per la democrazia sono a processo (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Geovien So/Getty Images)Quarantasette tra attiviste e attivisti per la democrazia sono oggi a processo a Hong Kong, con l’accusa di aver cospirato per il rovesciamento dell’attuale governo. Oltre mille persone si sono radunate davanti al tribunale che giudicherà gli attivisti e le attiviste, per dar loro sostegno e chiedere il rilascio di tutti i prigionieri politici. Il gruppo è stato accusato di aver organizzato e preso parte, lo scorso anno, alle primarie, non autorizzate dalle autorità, per selezionare i candidati democratici per le elezioni che si sarebbero dovute tenere a Hong Kong nel 2020, poi cancellate dal governo a causa dalla pandemia di Covid-19. Più di 600mila persone hanno preso parte alle ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Geovien So/Getty Images)Quarantasette tra attiviste eper laoggi a, con l’accusa di aver cospirato per il rovesciamento dell’attuale governo. Oltre mille persone siradunate davanti al tribunale che giudicherà glie le attiviste, per dar loro sostegno e chiedere il rilascio di tutti i prigionieri politici. Il gruppo è stato accusato di aver organizzato e preso parte, lo scorso anno, alle primarie, non autorizzate dalle autorità, per selezionare i candidati democratici per le elezioni che si sarebbero dovute tenere anel 2020, poi cancellate dal governo a causa dalla pandemia di Covid-19. Più di 600mila persone hanno preso parte alle ...

ilpost : Molte persone hanno provato a entrare nel tribunale per assistere al processo ai 47 attivisti, formando una coda di… - Agenzia_Ansa : Hong Kong, in centinaia a sostegno degli attivisti accusati di 'sovversione'. Sit-in davanti al Tribunale. E' tra l… - ilfoglio_it : Le manifestazioni birmane vengono assimilate a quelle in Thailandia e Hong Kong, alla “Milk Tea Alliance” che defin… - freedom_shan : RT @ilpost: Molte persone hanno provato a entrare nel tribunale per assistere al processo ai 47 attivisti, formando una coda di centinaia d… - waytofall1 : RT @ilpost: Molte persone hanno provato a entrare nel tribunale per assistere al processo ai 47 attivisti, formando una coda di centinaia d… -