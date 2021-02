Verona-Juventus 1-1 | bianconeri in affanno | ora si fa veramente dura

(Di domenica 28 febbraio 2021) Unain piena emergenza infortuni non va oltre l’1-1 contro l’Hellasdi Ivan Juric, fallendo così la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica occupata dalla lanciatissima Inter di Antonio Conte, che domani avrà la possibilità di allungare a +10 suied a +4 sul Milan. Un risultato amaro quello raccolto dagli uomini di Andrea Pirlo che a questo punto della stagione potrebbero essere costretti a dire addio al sogno scudetto. Settimo pareggio in stagione per la Vecchia Signora, ancora non in grado di dare continuità ai precedenti risultati ottenuti, ma soprattutto di non chiudere le partite, specie contro squadre di medio-bassa classifica. Ancora una volta, a farla da padrone sono stati tanti, troppi errori commessi a centrocampo, con Bentancur e Rabiot protagonisti di una ...

Il Bentegodi si conferma stadio stregato per laquando l'avversario è l' Hellas . Con il pareggio di ieri sera , il bilancio delle mancate vittorie in terra veneta contro ilsale a quota 22 su 30 precedenti. Niente sconfitta come ......un'occasione importante per laOcchi puntati anche in Premier League per lain vista della prossima estate di calciomercato. I bianconeri, che ieri hanno pareggiato a..."Fino alla fine" è il messaggio, da anni refrain della Juventus, con tanto di bandiere bianconere come emoticon, del difensore bianconero su Instagram dopo l'1-1 della squadra di Pirlo sul campo ...Il tecnico del Verona ha qualche rimpianto per un pareggio prestigioso contro la Juve che però, viste le occasioni, poteva trasformarsi anche in vittoria.