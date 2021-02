Tommaso Zorzi svela cosa pensa di Dayane Mello e si commuove: l’emozionante discorso – VIDEO (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera, ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip che si disputerà domani sera, i cinque concorrenti rimasti in gara si sono aperti per festeggiare il compleanno di Dayane Mello. Per l’occasione, proprio Tommaso Zorzi le ha regalato delle emozionanti parole dette quasi tra le lacrime. Tommaso Zorzi e l’emozionante discorso a Dayane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 28 febbraio 2021) Ieri sera, ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip che si disputerà domani sera, i cinque concorrenti rimasti in gara si sono aperti per festeggiare il compleanno di. Per l’occasione, propriole ha regalato delle emozionanti parole dette quasi tra le lacrime.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Tommaso Zorzi risentito dalle parole di Alfonso Signorini si lascia andare in uno sfogo con Stefania Orlando. #gfvip - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - animabuspereunt : RT @giorgia_grg: Io sono una zorzando, una viperella, una oppiners, una zorpina, una croccantiners Ma sono nata come zorzina e per questo… - Bi_bi_na88 : RT @arietiesauriti: Domani sera avremo Tommaso Maria Zorzi e Francesco Maria Oppini in smoking nella stessa storia di Instagram. BUONGIORN… -