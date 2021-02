Spari sui folla, uccisi almeno 18 manifestanti nelle proteste in Myanmar: è il giorno più buio (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla fine i militari autori del golpe in Myanmar hanno sparato sui manifestanti: dopo quattro settimane di proteste pacifiche, sono stati almeno 18 i dimostranti uccisi nella nuova giornata di manifestazioni, la più sanguinosa dal colpo di Stato del primo febbraio. E la sanguinosa risposta dei militari segna un giro di vite nella reazioni alle manifestazioni contro la giunta golpista che ha preso il potere nell’ex Birmania. Il bilancio, forse neppure quello reale, dopo ore in cui si succedevano convulse le cifre dei morti, è stato dato da una portavoce dell’Alto commissariato Onu per i Diritti umani, che poi ha condannato “con forza” l’escalation della violenza e ha chiesto ai militari di “fermare immediatamente l’uso della forza contro i manifestanti pacifici“. È stata la giornata più ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Alla fine i militari autori del golpe inhanno sparato sui: dopo quattro settimane dipacifiche, sono stati18 i dimostrantinella nuova giornata di manifestazioni, la più sanguinosa dal colpo di Stato del primo febbraio. E la sanguinosa risposta dei militari segna un giro di vite nella reazioni alle manifestazioni contro la giunta golpista che ha preso il potere nell’ex Birmania. Il bilancio, forse neppure quello reale, dopo ore in cui si succedevano convulse le cifre dei morti, è stato dato da una portavoce dell’Alto commissariato Onu per i Diritti umani, che poi ha condannato “con forza” l’escalation della violenza e ha chiesto ai militari di “fermare immediatamente l’uso della forza contro ipacifici“. È stata la giornata più ...

