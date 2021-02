Serie A Femminile 2020/2021: Roma batte l’Empoli 2-0, Juventus ok (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è conclusa la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2020/2021 di calcio: ecco tutti i risultati. Domenica 28 febbraio si è aperta con la vittoria casalinga della Roma, che ha superato per 2-0 l’Empoli. Le giallorosse sono passate in vantaggio nel finale di primo tempo con la rete di Paloma Lazaro (42?), per poi raddoppiare con il numero 10 Manuela Giuliano nella ripresa (80?). La Juventus continua la sua marcia trionfale e ottiene la tredicesima vittoria per 3-1 sul campo della San Marino Academy. Le bianconere sono passate subito in vantaggio sfruttando l’autogol di Montalti (13?), per poi allungare nel secondo tempo con le reti di Valentina Cernoia (67?) e Cristiana Girelli (89?). Alle padrone di casa non è bastata la rete di Landa (78?) per ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è conclusa la quattordicesima giornata del campionato didi calcio: ecco tutti i risultati. Domenica 28 febbraio si è aperta con la vittoria casalinga della, che ha superato per 2-0. Le giallorosse sono passate in vantaggio nel finale di primo tempo con la rete di Paloma Lazaro (42?), per poi raddoppiare con il numero 10 Manuela Giuliano nella ripresa (80?). Lacontinua la sua marcia trionfale e ottiene la tredicesima vittoria per 3-1 sul campo della San Marino Academy. Le bianconere sono passate subito in vantaggio sfruttando l’autogol di Montalti (13?), per poi allungare nel secondo tempo con le reti di Valentina Cernoia (67?) e Cristiana Girelli (89?). Alle padrone di casa non è bastata la rete di Landa (78?) per ...

