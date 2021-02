Sci alpino, Federica Brignone storica! Vince il superG in Val di Fassa ed eguaglia il record di Deborah Compagnoni! (Di domenica 28 febbraio 2021) Federica Brignone riscrive la storia dello sci italiano. La valdostana ha vinto il superG in Val di Fassa, conquistando il suo sedicesimo successo in carriera (podio n°44), eguagliando il record della grandissima Deborah Compagnoni. Una vittoria attesa tutta la stagione da parte di Brignone, che non saliva sul gradino più alto del podio da un anno, quando si impose nella combinata di Crans Montana. Gara fantastica da parte dell’azzurra, che ha fatto la differenza nel tratto centrale, sciando veramente benissimo sul ripido e sulle curve ad alta velocità. E’ un successo che ha permesso a Brignone di salire in seconda posizione nella classifica di specialità, con la coppetta vinta matematicamente oggi da Lara ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)riscrive la storia dello sci italiano. La valdostana ha vinto ilin Val di, conquistando il suo sedicesimo successo in carriera (podio n°44),ndo ildella grandissimaCompagnoni. Una vittoria attesa tutta la stagione da parte di, che non saliva sul gradino più alto del podio da un anno, quando si impose nella combinata di Crans Montana. Gara fantastica da parte dell’azzurra, che ha fatto la differenza nel tratto centrale, sciando veramente benissimo sul ripido e sulle curve ad alta velocità. E’ un successo che ha permesso adi salire in seconda posizione nella classifica di specialità, con la coppetta vinta matematicamente oggi da Lara ...

