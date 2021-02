Roma Milan LIVE 0-0: annullato un gol ad Ibrahimovic (Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Milan si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Milan 0-0 MOVIOLA 1? Occasione per il Milan – Calhanoglu riceve palla sulla trequarti, filtrante per Rebic ma Mancini è bravo ad anticiparlo. 3? Tiro di Ibrahimovic – Scambio Theo-Ibra, la palla torna allo svedese che calcia verso la porta giallorossa! Devia in corner Pau Lopez. 4? Palo di Ibrahimovic – Schema del Milan con Tonali che scodella sul secondo palo per Kjaer, sponda di testa che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Occasione per il– Calhanoglu riceve palla sulla trequarti, filtrante per Rebic ma Mancini è bravo ad anticiparlo. 3? Tiro di– Scambio Theo-Ibra, la palla torna allo svedese che calcia verso la porta giallorossa! Devia in corner Pau Lopez. 4? Palo di– Schema delcon Tonali che scodella sul secondo palo per Kjaer, sponda di testa che ...

