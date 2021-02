Roma-Milan, Ibrahimovic esce per un fastidio all’adduttore: Udinese a rischio? (Di domenica 28 febbraio 2021) Infortunio per Zlatan Ibrahimovic nel corso del secondo tempo di Roma-Milan. L’attaccante svedese ha sentito un problema muscolare all’adduttore ed è stato sostituito da Leao. La prossima settimana il centravanti rossonero dovrebbe essere presente a Sanremo e giocare anche contro l’Udinese, in dubbio la sua presenza con i friulani a questo punto per via del problema fisico. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Infortunio per Zlatannel corso del secondo tempo di. L’attaccante svedese ha sentito un problema muscolareed è stato sostituito da Leao. La prossima settimana il centravanti rossonero dovrebbe essere presente a Sanremo e giocare anche contro l’, in dubbio la sua presenza con i friulani a questo punto per via del problema fisico. SportFace.

