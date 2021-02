Previsioni Meteo della Mattina di Domenica 28 Febbraio 2021

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco ledel 28a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 28? Al mattino tempo in prevalenza stabile con nubi sparse, sereno su Liguria e Friuli. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi

Genova, immagine di repertorio fonte Pixabay. Tempo generalmente stabile nella prima metà di giornata Nella prima parte di giornata odierna le condizionisono risultate ancora ...Grafica per ledi Napoli a cura del CentroItalianoNapoli brumoso, la situazioneNapoli - Il mese di febbraio si appresta alla sua conclusione con tempo stabile su tutta l'Italia. ...Savona, previsioni meteo per il 28/02/2021. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperature comprese tra 9 e 13°C ...Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 febbraio 2021: prosegue la fase di tempo stabile con l’anticiclone ma temperature massime in ulteriore calo La stagione invernale si congeda con la fine del me ...