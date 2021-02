Papa Francesco e la polmonite: ecco cosa è successo al suo polmone (Di domenica 28 febbraio 2021) Papa Francesco è senza dubbio la persona più conosciuta ed amata di tutto il mondo. Ricopre la carica di Pontefice a partire dal 13 Marzo 2013 quando è diventato il 266° Papa della Chiesa Cattolica ed anche Vescovo di Roma. Inoltre è l’ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano ed anche primate d’Italia. E’ il primo Papa che proviene dal continente americano. Prima di lui vi è stato Papa Benedetto XVI che aveva succeduto Papa Giovanni Paolo II. Papa Francesco, il cui nome è Jorge Mario Bergoglio, è nato il 17 Dicembre 1936 a Flores, in Argentina. Oggi ha 84 anni e la sua famiglia è composta da altri quattro fratelli: Maria Elena, Marta Regina, Oscar Adrian e Alberto. Papa Francesco ha un solo ... Leggi su giornal (Di domenica 28 febbraio 2021)è senza dubbio la persona più conosciuta ed amata di tutto il mondo. Ricopre la carica di Pontefice a partire dal 13 Marzo 2013 quando è diventato il 266°della Chiesa Cattolica ed anche Vescovo di Roma. Inoltre è l’ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano ed anche primate d’Italia. E’ il primoche proviene dal continente americano. Prima di lui vi è statoBenedetto XVI che aveva succedutoGiovanni Paolo II., il cui nome è Jorge Mario Bergoglio, è nato il 17 Dicembre 1936 a Flores, in Argentina. Oggi ha 84 anni e la sua famiglia è composta da altri quattro fratelli: Maria Elena, Marta Regina, Oscar Adrian e Alberto.ha un solo ...

Avvenire_Nei : Papa Francesco: non ho paura della morte e la immagino a Roma - Corriere : Papa Francesco: «Verrà un nuovo Diluvio se non cambiamo strada sul clima e i ghiacciai» - vaticannews_it : #27febbraio il presidente della #Cei cardinale Bassetti: presentata al Papa una proposta per avviare il cammino sin… - missionarie_mc : RT @paoloramonda: il cammino di Abramo è quello di Papa Francesco in #Iraq, quello di Stefano e Claudio missionari #apg23 a Bagdad da 7 ann… - maxtorchia : RT @Corriere: Papa Francesco: «Verrà un nuovo Diluvio se non cambiamo strada sul clima e i ghiacciai» -