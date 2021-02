MOVIOLA – Roma-Milan | gol annullato a Mkhitaryan | fallo di Mancini sul corner

(Di domenica 28 febbraio 2021) Episodio daal 28? di. Dopo due gol annullati ai rossoneri c’è anche una rete che non viene concessa ai giallorossi. Non per fuorigioco, stavolta, ma per undiche salta in testa a Theo Hernandez prima di fornire al’assist con la spiazzata. Effettivamente c’è un’irregolarità e solo dopo l’armeno può segnare. La decisione di Guida sembra giusta: c’era. SportFace.

Il big match trae Milan , valido per la 24° giornata di Serie A, è iniziato oggi allo Stadio Olimpico alle 20. Di seguito tutti gli episodi dadella gara di oggi in tempo reale- Milan è il big match della 24esima giornata di Serie A , un incontro chiave per la lotta Champions League. All'andata finì 3 - 3. tra le mille polemiche per la direzione di gara dell'arbitro ...Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match. L'arbitro si può avvalere del VAR (video assistant referee) e del suo assistente per quattro ...La moviola di Roma-Milan: subito una rete annullata a Tomori, urlo di gioia strozzato in gola anche per Ibrahimovic.