“Mio padre ammazzato, mia madre morta così”. Verissimo, Silvia Toffanin scoppia a piangere: “Un dolore disumano” (Di domenica 28 febbraio 2021) Un racconto choc, pieno di tristezza che ha messo k.o. la povera padrona di casa: Silvia Toffanin. Avrete intuito che parliamo dell’ultima puntata di Verissimo. I più informati sapranno che erano già filtrate le anticipazioni del racconto di Cherif Karamoko, giocatore del Padova, una vita fatta di povertà e sofferenze. Un racconto piovuto a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Una vicenda che ha commosso e toccato dritto al cuore la padrona di casa, che non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a quanto svelato da Karamoko. Viene infatti dal sud della Guinea francese ed ha vissuto la guerra e il viaggio sui barconi per arrivare in Italia. E un dettaglio, più di tutti, ha toccato la padrona di casa: il calciatore del Padova ha infatti raccontato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Un racconto choc, pieno di tristezza che ha messo k.o. la povera padrona di casa:. Avrete intuito che parliamo dell’ultima puntata di. I più informati sapranno che erano già filtrate le anticipazioni del racconto di Cherif Karamoko, giocatore del Padova, una vita fatta di povertà e sofferenze. Un racconto piovuto a, il programma diin onda su Canale 5. Una vicenda che ha commosso e toccato dritto al cuore la padrona di casa, che non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a quanto svelato da Karamoko. Viene infatti dal sud della Guinea francese ed ha vissuto la guerra e il viaggio sui barconi per arrivare in Italia. E un dettaglio, più di tutti, ha toccato la padrona di casa: il calciatore del Padova ha infatti raccontato di ...

UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - VittorioSgarbi : '...Non può considerarsi erede di mio padre chi non pone in essere i suoi insegnamenti e anche quelli di Giovanni F… - RobertoBurioni : @valechindamo Mio padre (92 anni) mi racconta che il suo quinto ginnasio fu difficile, greco a parte: Rimini era st… - LaneveDiletta : Mio padre Io quando Bevo un… - BVBXLON : mio padre partiva alle 5:30 per andare a lavorare e mi veniva a prendere a casa alle 7:50 per portarmi a scuola la… -