LIVE – Sci di fondo: team sprint Mondiali Oberstdorf 2021 in DIRETTA (Di domenica 28 febbraio 2021) La DIRETTA scritta della team sprint maschile e femminile di Oberstdorf, valevole per i Mondiali 2021 di sci di fondo. L'Italia sarà in gara tra gli uomini con la coppia formata da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre nella prova femminile scenderà in pista con Lucia Scardoni e Greta Laurent. COME SEGUIRE LA GARA La gara è in programma domenica 28 febbraio a partire dalle ore 11. Sportface.it seguirà l'evento con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA

