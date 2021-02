L’Inter ha vinto lo scudetto: sono bastati 32 secondi per capirlo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28 febbraio 2021 è già arrivato il verdetto: L’Inter ha vinto lo scudetto, sono bastati 32 secondi a Lukaku per certificarlo Palla sradicata da Barella, giocata preziosa di Lautaro, Lukaku che si invola, scherza con Zapata e va in gol: Inter-Genoa è iniziata da 32 secondi ed ha già sancito che la corsa scudetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 28 febbraio 2021 è già arrivato il verdetto:halo32a Lukaku per certificarlo Palla sradicata da Barella, giocata preziosa di Lautaro, Lukaku che si invola, scherza con Zapata e va in gol: Inter-Genoa è iniziata da 32ed ha già sancito che la corsaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

