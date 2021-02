Ligue 1 | vincono PSG e Monaco Pari per Lione e Lilla

(Di lunedì 1 marzo 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese.GI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della ventisettesima giornata Nella prima partita della ventisettesima giornata ritrova il successo il Nizza: vittoria per 2-1 sul campo del Rennes. Secondo successo consecutivo del Metz che, nella prima sfida del sabato, ha vinto 2-1 in casa del Bordeaux. Ritrova il successo il PSG che vince 4-0 in casa del Djon. Nella prima sfida domenicale ritrova il successo ilche batte 2-0 il Brest. Nelle sfide delle 15 vittoria del Lorient sul Saint-Etienne. ...

zazoomblog : Ligue 1 i risultati della ventisettesima giornata: vincono Nizza e Metz. Poker PSG - #Ligue #risultati #della -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue vincono

TUTTO mercato WEB

In1 apre alle 13 il Monaco in casa contro il Brest mentre in Premier League spicca alle 17. In Australia per l' A - Leaguein trasferta sia il Macarthur (1 - 0 sul Sydney) che il ...Colpo esterno per il Velez nella Copa de la Liga Profesional, nella Liga MXin casa Puebla ... Nel resto d'Europa trasferta per il PSG in1 , match casalingo per Bayern Monaco e Borussia ...Un punto guadagnato. Di solito si definisce così il bottino di chi è riuscito a impattare dopo aver visto l'avversario scappare nel punteggio. A vederla dalla parte opposta invece si potrebbe dire due ...Senza Pellegri ancora ai box, ci pensano l'ex Fiorentina da subentrato e l'attaccante tedesco a sancire la vittoria dei monegaschi ...