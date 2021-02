La Stampa | Juve | i conti non tornano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ha i toni del rammarico il pareggio dellacontro il Verona. Pirlo pensava di aver messo la gara al sicuro con il gol di Ronaldo, ma così non è stato e adesso i bianconeri si ritrovano a dover fare icon i numeri che sono nettamente sfavorevoli come sottolinea La. “Era dal 2011/12, cioè dall’inizio di questo ciclo d’oro, che nessunaotteneva così pochi punti dopo 23 giornate”. E’ vero che i i bianconeri hanno una sfida da recuperare contro il Napoli, in programma il 17 marzo, ma al momento inoncon un recente passato. “Questaha 46 punti, quindi 8 in meno dello scorso anno con Sarri allenatore e ben 17 in meno dell’ultima squadra guidata da Allegri”. L'articolo ilNapolista.

