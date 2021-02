La scuola è (ancora) a rischio chiusura: 'In aula ci si contagia, studenti a casa per tutto aprile' (Di domenica 28 febbraio 2021) Insistere sulle lezioni in classe è troppo rischioso con questo quadro epidemiologico e con l'impatto delle varianti, secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Oltre tre milioni di studenti da lunedì ... Leggi su today (Di domenica 28 febbraio 2021) Insistere sulle lezioni in classe è tropposo con questo quadro epidemiologico e con l'impatto delle varianti, secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Oltre tre milioni dida lunedì ...

noxmemoriarum : @_lilpancake_ io muoio ancora di ansia che domani torno a scuola dopo un mese e passa di episodio depressivo salvatemi - davidegastaldo : @Scalva_ Poi, per dire, io lavoro in una scuola con 500 ragazzini, ho fatto richiesta di vaccino (per quanto non en… - claudia_sot : @PoliticaPerJedi Io (insegnante scuola media, in presenza da settembre) ho fatto il vaccino ieri, mentre colleghi c… - PalermoToday : La scuola è (ancora) a rischio chiusura: 'In aula ci si contagia, studenti a casa per tutto aprile'… - Tommy9688603163 : @busotto @MediasetTgcom24 Ma che cazzo dici, anzi essendo che c'è bisogno di supplenti ci sono alrte nuove possibil… -