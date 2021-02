Il principio ‘Non Arrecare un Danno Significativo’ nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Di domenica 28 febbraio 2021) Il nuovo Regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, approvato dal Parlamento europeo il 1° febbraio 2021, cita espressamente gli articoli del Trattato di Lisbona (TFUE, Trattato di Funzionamento dell’UE) nei quali si indica, con molta chiarezza che gli Stati membri devono attuare la loro politica economica con l’impegno di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio, perché il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è una questione di interesse comune, al fine di realizzare i valori di coesione economica, sociale e territoriale delle regioni meno favorite. Va tenuto inoltre presente che gli sforzi, per la riduzione delle disparità, dovrebbero andare a beneficio soprattutto delle regioni insulari e periferiche e, nei ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 febbraio 2021) Il nuovo Regolamento sulper lae la, approvato dal Parlamento europeo il 1° febbraio 2021, cita espressamente gli articoli del Trattato di Lisbona (TFUE, Trattato di Funzionamento dell’UE) nei quali si indica, con molta chiarezza che gli Stati membri devono attuare la loro politica economica con l’impegno di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio, perché il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è una questione di interesse comune, al fine di realizzare i valori di coesione economica, sociale e territoriale delle regioni meno favorite. Va tenuto inoltre presente che gli sforzi, per la riduzione delle disparità, dovrebbero andare a beneficio soprattutto delle regioni insulari e periferiche e, nei ...

