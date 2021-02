Il Napoli vince 2-0 il derby col Benevento | Mertens sugli scudi

(Di domenica 28 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Ilcampano della Serie A finisce nelle mani del, che batte 2-0 ile si riavvicina alla zona Champions League, agganciando la Lazio a quota 43. A decidere la gara ci pensanonel primo tempo e Politano nella ripresa (gol fortunato), regalando a Gattuso una vittoria dal peso specifico notevole. Gli azzurri partono subito forte; a sfiorare il gol per primo è Fabian Ruiz, ma il suo sinistro finisce fuori di un soffio. Poco dopo èa provare l’eurogol dalla fascia con il pallone che si perde di poco sopra la traversa. Sono le prove generali del gol che arriva al minuto 34? proprio con il belga, bravo a sfruttare un tiro cross di Ghoulam girando d’esterno destro sotto misura e battendo Montipò per il vantaggio napoletano. Poco dopo è ...

La procura diNord ad Aversa ha chiesto uno studio all'Istituto superiore di sanità e i ... La pasta rigata, scelta dal 90% degli italiani,sulla liscia che è agli ultimi posti nelle ...... anche se a conti fatti dalle parti di Lori si registrerà un solo pericolo: al 13' Manciniun ... ARBITRO: Vingo di Pisa (assistenti: Linari di Firenze - De Vito di). MARCATORI: 13' st ...Il Napoli vince il derby col Benevento, battuti i sanniti 2-0, e rientra nella lotta Champions. Gli azzurri raggiungono al sesto posto la Lazio con 43 punti, a -3 dalla terza e quarta piazza occupate ...Il Napoli prova a scacciare via la crisi e nel fortino del Maradona vince ancora – quarto successo consecutivo, quinto contando anche l’Europa League – per 2-0 contro un Benevento ben messo in campo ...