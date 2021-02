Ibrahimovic e l’esame Roma | rilanciare il Milan e spegnere le polemiche legate al Festival

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sono giorni, forse settimane che il nome di Zlatanviene inevitabilmente legato aldi Sanremo. Tra le diverse opinioni, come sempre contrastanti, di chi ben vede la sua partecipazione alla rassegna musicale, e chi invece lo critica, reo di esser trattato con disparità rispetto ai suoi compagni di squadra, oggi arrivadi maturità per lo svedese, ma anche per il. Probabilmente se ilfosse riuscito a mantenere il comando della vetta, se ne sarebbe parlato di meno, ma gli ultimi risultati della squadra di Pioli hanno lasciato alquanto a desiderare, fino a ritrovarsi al secondo posto cone Juventus appena dopo pronte a sfruttare ogni minimo passo falso dei rossoneri. Questa sera all’Olimpico di, il...