GFVip, la clamorosa confessione di Dayane Mello a Tommaso Zorzi (Di domenica 28 febbraio 2021) A meno di 48 ora dal live 43 del GFVip, quello che la sera del 1 marzo assegnerà la palma del vincitore dell’edizione 2020-2021, arriva la clamorosa confessione di Dayane Mello a Tommaso Zorzi. I dettagli Mancano meno di 48 ore alla finale dell’edizione 2020-2021 del GFVip. Lunedì sera, nel live numero 43, verrà assegnata la palma del vincitore. In quest’ottica gli ultimi istanti che i cinque concorrenti rimasti in gara stanno vivendo nella Casa di Cinecittà sono all’insegna dei chiarimenti e delle confessioni. Clamorose quelle reciproche che hanno messo in atto i due favoriti per la vittoria: Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Come si evince dal video postato alla prime ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) A meno di 48 ora dal live 43 del, quello che la sera del 1 marzo assegnerà la palma del vincitore dell’edizione 2020-2021, arriva ladi. I dettagli Mancano meno di 48 ore alla finale dell’edizione 2020-2021 del. Lunedì sera, nel live numero 43, verrà assegnata la palma del vincitore. In quest’ottica gli ultimi istanti che i cinque concorrenti rimasti in gara stanno vivendo nella Casa di Cinecittà sono all’insegna dei chiarimenti e delle confessioni. Clamorose quelle reciproche che hanno messo in atto i due favoriti per la vittoria:. Come si evince dal video postato alla prime ...

MoreoTommaso : @GFVIP_Official dayane, figura di m.... clamorosa - Giulia81166235 : RT @matyzzle: Comunque Dayane stesso schema dall’inizio: infamata clamorosa, frasi senza senso per giustificarsi in puntata e poi piantino… - matyzzle : Comunque Dayane stesso schema dall’inizio: infamata clamorosa, frasi senza senso per giustificarsi in puntata e poi… - nonhoniente00 : RT @itssarre: La cosa clamorosa è che Dayena crede veramente di avere ragione. Assurdo?? #tZvip #sovip #gfvip #rosiners #zorzando - itssarre : La cosa clamorosa è che Dayena crede veramente di avere ragione. Assurdo?? #tZvip #sovip #gfvip #rosiners #zorzando -