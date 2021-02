Genoa, Ballardini: «Inter favorita per lo Scudetto. Vi spiego il turnover» (Di domenica 28 febbraio 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Davide Ballardini è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro l’Inter. GOL SUBITO DOPO 30 SECONDI – «Il primo tempo il Genoa se l’è giocata, poi nel secondo tempo non siamo stati ordinati e con pressione sulla palla. Potevamo far meglio, non siamo stati bravi». Inter favorita – «Sì, certamente, è la favorita perchè non ha più nessun altro impegno e quindi prestano la loro attenzione solo al campionato». turnover PER IL DERBY – «Oggi, mercoledì e domenica… abbiamo fatto delle valutazioni tra diffidati e tra chi soffre le gare ravvicinate. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Davide, tecnico del, ha parlato dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Davidevenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro l’. GOL SUBITO DOPO 30 SECONDI – «Il primo tempo ilse l’è giocata, poi nel secondo tempo non siamo stati ordinati e con pressione sulla palla. Potevamo far meglio, non siamo stati bravi».– «Sì, certamente, è laperchè non ha più nessun altro impegno e quindi prestano la loro attenzione solo al campionato».PER IL DERBY – «Oggi, mercoledì e domenica… abbiamo fatto delle valutazioni tra diffidati e tra chi soffre le gare ravvicinate. A ...

