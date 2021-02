Fonseca furioso per il rigore: le parole urlate al quarto uomo (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA - Paulo Fonseca su tutte le furie per il rigore concesso al Milan sul tocco di Fazio su Calabria . Al 40' del primo tempo il difensore argentino ha avuto un contatto in area di rigore con il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA - Paulosu tutte le furie per ilconcesso al Milan sul tocco di Fazio su Calabria . Al 40' del primo tempo il difensore argentino ha avuto un contatto in area dicon il ...

sportli26181512 : #Fonseca furioso per il rigore: le parole urlate al quarto uomo: Il tecnico su tutte le furie per il calcio di rigo… - CorSport : #Fonseca furioso per il rigore: le parole urlate al quarto uomo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca furioso Fonseca furioso per il rigore: le parole urlate al quarto uomo ROMA - Paulo Fonseca su tutte le furie per il rigore concesso al Milan sul tocco di Fazio su Calabria . Al 40' del primo tempo il difensore argentino ha avuto un contatto in area di rigore con il terzino rossonero ...

Roma - Verona 3 - 1: Fonseca vola e punta la Juventus ... Fonseca vola e punta la Juventus #SerieA #RomaVerona #Roma La Roma domina il Verona e vince 3 - 1 all'Olimpico: Borja Mayoral e Mkhitaryan in palla, Juric furioso nel postpartita mentre Fonseca ...

Fonseca furioso per il rigore: le parole urlate al quarto uomo Corriere dello Sport.it Gazzetta - Rosso di rabbia La Gazzetta dello Sport stamane titola: "Rosso di Rabbia“. Champions. Regalo al Real, l’Atalanta cede in 10. Decidono l’inesistente espulsione di Freuler al 18' ...

Europa League: Milan indiavolato a caccia della qualificazione agli ottavi Europa League: i rossoneri cercano immediatamente il riscatto. La Stella Rossa si troverà di fronte un avversario furioso e affamato ...

ROMA - Paulosu tutte le furie per il rigore concesso al Milan sul tocco di Fazio su Calabria . Al 40' del primo tempo il difensore argentino ha avuto un contatto in area di rigore con il terzino rossonero ......vola e punta la Juventus #SerieA #RomaVerona #Roma La Roma domina il Verona e vince 3 - 1 all'Olimpico: Borja Mayoral e Mkhitaryan in palla, Juricnel postpartita mentre...La Gazzetta dello Sport stamane titola: "Rosso di Rabbia“. Champions. Regalo al Real, l’Atalanta cede in 10. Decidono l’inesistente espulsione di Freuler al 18' ...Europa League: i rossoneri cercano immediatamente il riscatto. La Stella Rossa si troverà di fronte un avversario furioso e affamato ...