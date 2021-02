Covid, Toccafondi (IV): “Stop ad anarchia su chiusure delle scuole, si vada per criteri oggettivi” (Di domenica 28 febbraio 2021) "Le scuole devono rimanere chiuse, i cinema o i ristoranti aperti per i ragazzi? Quello a cui assistiamo è un dibattito surreale". Lo scrive su Facebook Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) "Ledevono rimanere chiuse, i cinema o i ristoranti aperti per i ragazzi? Quello a cui assistiamo è un dibattito surreale". Lo scrive su Facebook Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Toccafondi (IV): “Stop ad anarchia su chiusure delle scuole, si vada per criteri oggettivi” - sardo1951 : RT @GToccafondi: Le segnalazioni che arrivano dal Lazio non sono ammissibili. La vaccinazione del personale scolastico è fondamentale per… - ottovanz : RT @GToccafondi: Le segnalazioni che arrivano dal Lazio non sono ammissibili. La vaccinazione del personale scolastico è fondamentale per… - mauriziosantin : RT @GToccafondi: Le segnalazioni che arrivano dal Lazio non sono ammissibili. La vaccinazione del personale scolastico è fondamentale per… - ItaliaViva : RT @GToccafondi: Le segnalazioni che arrivano dal Lazio non sono ammissibili. La vaccinazione del personale scolastico è fondamentale per… -