Coronavirus | curva epidemica in aumento Cnr | «Raddoppio ogni 5 giorni» C' è l' effetto varianti

LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: Sta risalendo la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno p… - CivicraziaItaly : Coronavirus Campania, curva epidemica in forte aumento! #Covid #Campania MI - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Sta risalendo la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno p… - achevallazzi : RT @LucaGattuso: Sta risalendo la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno p… - Sergiomarvi : RT @LucaGattuso: Sta risalendo la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curva

Il Messaggero

E quindi saremo pronti a ogni restrizione per tutelare le persone e far riabbassare lache sta risalendo in maniera molto pesante e poi per avere primavera e estate che possa andare in maniera ...Laepidemiologica, con l'indice Rt che continua a traballare sopra e sotto la soglia da 'zona ... Ad oggi sono 2.269 i trevigiani che stanno combattendo contro il, quasi 500 in più, ...La Sardegna è la prima regione a passare in zona bianca. “E’ un grande risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti i cittadini sardi, un punto di partenza piuttosto che di arrivo” ha detto il presi ...La curva degli attualmente positivi è ancora in discesa con 212 nuovi casi positivi; dati in calo in tutti i comuni della Media Valle del Tevere ...