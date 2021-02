C’eravamo tanto armati… nel Pd ora c’è chi approva la linea del dialogo con la Lega di Salvini (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo gli anni della contrapposizione frontale, ora nel Pd c’è chi sostiene la linea del dialogo con la Lega di Matteo Salvini. Complice il governo di salvezza nazionale presieduto da Mario Draghi. Pd e Lega, Zingaretti non vuole il dialogo ma… Ma galeotta fu anche la svolta europeista di Salvini, e la presenza al governo di quello che in tanti ormai ritengono il leader dell’ala moderata e governativa del Carroccio, cioè Giancarlo Giorgetti. Si intreccia con questa situazione anche il dibattito precongressuale in casa dem. Zingaretti rimarca che occorre mantenere le distanze e, quando è possibile, non risparmia stoccate a Matteo Salvini. Pd e Lega, Delrio: Salvini ha fatto dei passi avanti “Marcare le distanze è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo gli anni della contrapposizione frontale, ora nel Pd c’è chi sostiene ladelcon ladi Matteo. Complice il governo di salvezza nazionale presieduto da Mario Draghi. Pd e, Zingaretti non vuole ilma… Ma galeotta fu anche la svolta europeista di, e la presenza al governo di quello che in tanti ormai ritengono il leader dell’ala moderata e governativa del Carroccio, cioè Giancarlo Giorgetti. Si intreccia con questa situazione anche il dibattito precongressuale in casa dem. Zingaretti rimarca che occorre mantenere le distanze e, quando è possibile, non risparmia stoccate a Matteo. Pd e, Delrio:ha fatto dei passi avanti “Marcare le distanze è ...

TognazziR : RT @la_peau_douce_: - In tutti questi anni non ho fatto che pensare a te, Luciana. - Ma io no. [C’eravamo tanto amati, Scola, Age & Scarpe… - Miaer10 : @Manuela24753951 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Giulia deve sapereeee che qui c'era una rivolta contro Piera tant… - carbazing : Sapevate che mangiare i fagioli non ben cotti fa malissimo? Indovinate chi, dubbioso, mentre consumava la sua cena… - sere__3 : RT @marifcinter: Conte: 'Per me il massimo è attaccare con 5-6 giocatori. Hakimi e Perisic, più Eriksen che è un trequartista e Barella un… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Conte: 'Per me il massimo è attaccare con 5-6 giocatori. Hakimi e Perisic, più Eriksen che è un trequartista e Barella un… -

Ultime Notizie dalla rete : C’eravamo tanto Coma_Cose: «Noi due in coppia anche a Sanremo, sul palco ci ritroviamo» Corriere della Sera