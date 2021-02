“Aquiloni” di Stefano Colli ha anche un videoclip

(Di domenica 28 febbraio 2021)su YouTube con ildi “”, il nuovo singolo disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali Dopo l’uscita di ““, in radio e negli store digitali, insieme all’omonimo album di esordio di, successivo ai due singoli “Crudele” e “Guarda la notte” e alle esperienze televisive del Festival di Castrocaro (RAI… L'articolo Corriere Nazionale.

COLLI"Questo disco è stato prima di tutto un grande lavoro di squadra. Il mio ringraziamento più grande va al M° Giancarlo Di Maria che ha creduto nel progetto, lo ha costruito ...Cosimini la figura di regista : dopo essersi formato come regista presso l'Accademia ... Nel 2012 è attore nello spettacolo del Maestro Paolo Poli, in due tournée nazionali. Nel 2016 ...Stefano Colli debutta con l’album “Aquiloni”: fuori in formato digitale e fisico, con un booklet interamente illustrato da Patrick Fongarolli Frizzera “Aquiloni” è l’album di esordio di Stefano Colli, ...