Amedeo Goria smentisce categoricamente Vera Miales

In questi ultimi giorni sta girando moto sul web una notizia che riguarderebbe la sfera privata di Amedeo Goria, e si dice infatti che sia attualmente fidanzato con una certa Vera Miales. Tale notizia però a quanto pare ha ricevuto una smentita proprio dallo stesso diretto interessato. Oggi Goria sarà ospite della trasmissione televisiva Live non è la D'Urso, in onda questa sera su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Qualche giorno fa si è diffusa una notizia che riguarda Amedeo Goria, ed una sua presunta frequentazione con una certa Vera Miales. Era stata proprio la stessa Vera durante un'intervista rilasciata a Novella 2000 a raccontare che sta frequentando l'uomo ormai da diverso tempo, addirittura da mesi, ma non ...

