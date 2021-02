Verona-Juventus | programma e telecronisti Dazn Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ile isudi, match valido per la ventiquattresima giornata di. Tutto pronto allo stadio Bentegodi per questo impegno davvero ostico che attende i bianconeri. La squadra di Pirlo non può più permettersi di perdere punti per strada se vuole rientrare in corsa per lo scudetto, ma i gialloblu hanno dimostrato quanto valgono. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 27 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. SportFace.