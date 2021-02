Shel Shapiro | online con il suo video “Non dipende da Dio”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Da venerdì 26 febbraio, èildi “Nonda Dio“, il nuovo singolo del pioniere della musica rock in Italia, che anticipa un album di prossima uscita. Cosa aspettarsi da questo nuovo? Nel, girato da Nicolò Novali, l’artista intraprende un viaggio da autostoppista per arrivare al suo prossimo concerto. Durante il viaggio in auto, come spesso accade, si trova ad osservare e a riflettere sulle contraddizioni di quest’epoca, sulle problematiche delle nuove generazioni, su storie di libertà negata, come quelle di Navalny, Regeni, Zaki, e su come la pandemia abbia condizionato la nostra vita. Strada facendo incontra anche una donna intrigante (interpretata da Lisa Zonato) che diventa la sua compagna in questo ...