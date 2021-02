Settled Status e Brexit : gli italiani restano nel Regno Unito (Di sabato 27 febbraio 2021) Tra i cittadini italiani residenti nel Regno Unito che hanno fatto richiesta di residenza permanente il 98% di loro l’ha ottenuta. Il Ministero degli Interni Inglese ha reso noto che le richieste evase sono state di 4,7 milioni. Tra queste 472,300 sono state presentate da italiani e ne sono state accettate 441,310. Questo è un Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Tra i cittadiniresidenti nelche hanno fatto richiesta di residenza permanente il 98% di loro l’ha ottenuta. Il Ministero degli Interni Inglese ha reso noto che le richieste evase sono state di 4,7 milioni. Tra queste 472,300 sono state presentate dae ne sono state accettate 441,310. Questo è un

