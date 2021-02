Sci di fondo | Mondiali Oberstdorf 2021 oggi in tv | programma 27 febbraio | orari | canale e streaming

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ildi sabato 27aidi sci diin corso a, in Germania. Sulle nevi tedesche si parte alle ore 11:45 con lo skiathlon 7.5 km femminile. Alle 13:30, invece, toccherà agli uomini sempre nello skiathlon sui 15 km. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv sui canali di Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la giornata dal trampolino con aggiornamenti in tempo reale sull’evento. SportFace.

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 13h00 Sci: CdM da Bansko gigante maschile (2a manche) - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 10h00 Sci: CdM da Bansko gigante maschile (1a manche) - FondoItalia : Sci Nordico e Biathlon - Programma ed orari delle gare di sabato 27 febbraio 2021 - zazoomblog : Sci di fondo oggi Mondiali 2021: orari tv programma Skiathlon italiani in gara - #fondo #Mondiali #2021: #orari -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

... Campionati Mondiali 2021 Combinata Nordica: Salto HS 106 Femminile (differita) da Oberstdorf [Germania] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 13:30Nordico: Campionati Mondiali 2021di: ...Spesso e volentieri si sprona i giovani a seguire le orme dei grandi campioni affinchè possano realizzare i propri sogni. A Schilpario gli esempi non mancano partendo da Giulio Capitanio e Fabio Maj , ...Impianti di risalita chiusi sul Cimone e alle Piane di Mocogno ma semaforo verde per chi vuole fare attività sportiva utilizzando ciaspole, sci da alpinismo, sci di fondo e bastoncini per il nordic wa ...SESTOLA. «Sulle piste sci del Cimone possono sciare solo coloro che fanno agonismo e solo per questi ultimi funzioneranno gli impianti di risalita. Si può arrivare senza ciaspole o sci di fondo e nole ...