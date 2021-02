Ravenna si arrende | Modena va ai quarti

ABDULSAMED_NUHU : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #Superlega Ravenna si arrende, @modenavolley Modena ai quarti - Gazzetta_it : #VcomeVolley #Superlega Ravenna si arrende, @modenavolley Modena ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna arrende

La Gazzetta dello Sport

lotta alla pari in tutti i set, butta forse via il terzo ma sa di poter essere grande protagonista del girone che assegnerà un posto in Challenge Cup. Petric MVP, Vettori a corrente alternata ...... il successo della Riozzese Como e il pareggio delsul campo dell'Orobica. Il Vicenza si ... in questo turno del torneo cadetto, soprattutto la sconfitta del Pomigliano, che si4 - 1 ...L'edizione odierna di Tuttosport apre la pagina dedicata alla Serie C a un aneddoto legato alla sfida tra Pro Sesto e Pistoiese andata in scena domenica al 'Breda' e ...Il Ravenna non si è mai arreso anche se di fatto il portiere bianconero Bernabini è stato impegnato davvero solo in una occasione. Il primo tempo è stato molto combattuto e proprio nel finale il Cesen ...