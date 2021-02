Pensioni di marzo 2021: per alcuni saranno più basse, ecco come e perché l'Inps applica le trattenute (Di sabato 27 febbraio 2021) Entro pochi giorni partiranno i bonifici relativi alle Pensioni di marzo. come noto, l'Inps si occupa di effettuare le regolazioni fiscali secondo il principio del sostituto d'imposta. Per questo motivo, alcuni pensionati potranno ricevere degli assegni più bassi in virtù delle compensazioni previste dalla legge. Prima di entrare nel merito della questione, ricordiamo che l'ente pubblico di previdenza ha provveduto ormai da tempo a caricare il cedolino dell'assegno relativo al prossimo mese sul proprio sito. I pensionati che desiderano sapere in anticipo a quanto corrisponderà la pensione di marzo possono quindi effettuare l'accesso alla propria area riservata del sito Inps utilizzando il codice fiscale e il proprio Pin (oppure in alternativa la CNS, la CIE o lo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) Entro pochi giorni partiranno i bonifici relativi alledinoto, l'si occupa di effettuare le regolazioni fiscali secondo il principio del sostituto d'imposta. Per questo motivo,pensionati potranno ricevere degli assegni più bassi in virtù delle compensazioni previste dalla legge. Prima di entrare nel merito della questione, ricordiamo che l'ente pubblico di previdenza ha provveduto ormai da tempo a caricare il cedolino dell'assegno relativo al prossimo mese sul proprio sito. I pensionati che desiderano sapere in anticipo a quanto corrisponderà la pensione dipossono quindi effettuare l'accesso alla propria area riservata del sitoutilizzando il codice fiscale e il proprio Pin (oppure in alternativa la CNS, la CIE o lo ...

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… https://t.c… - infoiteconomia : Pagamento pensioni marzo 2021: ecco quando arriva in banca. La data - antonellatorto9 : In pensione con Quota 41 con domanda subito a marzo 2021. Leggi l'articolo per sapere cosa cambia per te! #Pensioni… - infoiteconomia : Pagamento pensioni di marzo, importanti novità in arrivo: ecco cosa cambia -