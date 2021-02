Marco Minniti si dimette da deputato del Pd | guiderà la fondazione di Leonardo

(Di sabato 27 febbraio 2021)lascia il seggio didel Pd alla Camera: andrà a presiedere la nuovadi, la ex Finmeccanica, partecipata dallo Stato, che opera nei settori di difesa, aerospazio, sicurezza (cyber e non). La notizia è stata anticipata da Repubblica. L’ex ministro dell’Interno è stato parlamentare ininterrottamente negli ultimi vent’anni, da quando entrò alla Camera nel 2001. L’ultima elezione fu più rocambolesca: perse nel collegio uninominale di Pesaro contro un candidato dei 5 Stelle già espulso dal Movimento durante la campagna elettorale, poi fu ripescato nel proporzionale in Campania. Tra gli altri ruoli che ha ricoperto anche quello di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti con Enrico Letta e Matteo Renzi. Nel 2018 aveva annunciato la ...

ESTRATTO DELL'ARTICOLO DI REPUBBLICA SU MINNITI ALLA FONDAZIONE DI LEONARDO (EX FINMECCANICA): L'intelligence e la geopolitica sono sempre state il suo campo d'azione prediletto, dentro e fuori le istituzioni.