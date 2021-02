Lo spirito fragile di Jim Carroll | artista estremo arrivato alla musica quasi per caso

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 febbraio 2021) «Ero un ragazzo cattolico Redento attraverso il dolore Non la gioia». Questo album, sconosciuto ai più e vero oggetto di culto dei suoi accoliti, è il debutto di un ragazzo che a 31 anni ha vissuto già almeno tre vite, ed è riuscito non solo a sopravviverle, ma a distillarne prosa poesia e rock’n’roll.non è uno dei tanti che cercano la gloria, in quel momento fra punk e post-punk in una New York piena di gruppi e locali: in fondo non è neanche un r’n’roller, è uno scrittore e poeta che si avvicinaper, tutt’altro che intenzionato a cercare le classifiche e la popolarità. Ha un occhioLou Reed per l’underworld, impossibile da raccontare se non l’hai vissuto, ed è una sorta di alter ego maschile di Patti Smith. Lui nativo newyorkese, lei una che in ...