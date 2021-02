Lazio Torino | rischio 3-0 a tavolino | il retroscena

(Di sabato 27 febbraio 2021) I tanti casi di positività al Covid tengono ancora in apprensione il. E contro lapotrebbe arrivare il 3-0 aIlrischia grosso contro la. I tanti casi in casa granata hanno portato al rinvio della sfida col Sassuolo, ma con lanon dovrebbe essere possibile un nuovo slittamento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come analizza Tuttosport, se la squadra di Cairo non dovesse presentarsi sarebbe possibile il 3 a 0 aper i biancocelesti. Il Giudice Sportivo si ritroverebbe costretto ad assegnare la vittoria aad Inzaghi perché il caso è differente da Juve-Napoli: in questo caso, la Lega ha già rinviato una sfida dei granata. Leggi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Dieci positivi, otto dei quali calciatori. La situazione Covid - 19 in casasi fa complicata. Dopo il rinvio della partita con il Sassuolo, è a rischio anche la gara contro la. La squadra si trova in isolamento domiciliare da martedì e dove starci probabilmente ...Il precedente disastroso di Giacomelli con laL'ultima volta che Giacomelli aveva diretto lasuccesse il finimondo: era il 2017 e inl'arbitro non vide un rigore netto per ...I tanti casi di positività al Covid tengono ancora in apprensione il Torino. E contro la Lazio potrebbe arrivare il 3-0 a tavolino Il Torino rischia grosso contro la Lazio. I tanti casi in casa granat ...Mentre il Torino è alle prese con il Covid, e dopo il rinvio della partita con il Sassuolo è a forte rischio anche di non poter disputare la prossima con la Lazio, nella lotta ...