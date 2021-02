Il post gara di Spezia-Parma | le parole dei tecnici

(Di sabato 27 febbraio 2021) Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa hanno parlato ai microfoni neldi. Il match è terminato 2-2 con le reti di Karamoh ed Hernani per i ducali, mentre per i padroni di casa è bastata una doppietta di Gyasi. Cosa ha detto Italiano? Il tecnico delloha parlato del match contro ile poi ha dribblato le vosi su un suo possibile addio allo. “Siamo partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze, stavamo andando piano, non riuscivamo a far andare veloce la palla. Quando sei sotto di 2 gol o si tira fuori qualcosa o si perde. Abbiamo cercato di modificare qualcosa e di mettere un po’ di qualità e quella paga sempre. Siamo riusciti a pareggiarla e abbiamo anche avuto un paio di situazioni in cui avremmo potuto fare il ...

La voce degli arbitri nel caldo post partita per il momento rimane una ipotesi, mentre la presenza di un direttore in gara in attività in uno studio tv da domani sarà realtà. L'esperimento funzionerà ...Leggi e scopri le dichiarazioni di Vincenzo Italiano e Roberto D'Aversa nel post gara di Spezia-Parma, match concluso sul 2-2.